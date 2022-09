Baader Bank belässt Rational auf 'Reduce' - Ziel 635 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Rational":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Rational nach einer Anhebung der Jahresziele auf "Reduce" mit einem Kursziel von 635 Euro belassen. Das vom Großküchengeräte-Hersteller nun in Aussicht gestellte Umsatzwachstum und das neue operative Ergebnisziel (Ebit) seien eine positive Überraschung für den Markt, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen an und sieht kurzfristiges Erholungspotenzial für die Aktie. Die steigenden Zinsen und die stark gesunkenen Bewertungen für Wachstumstitel ließen aber zunächst wenig Spielraum nach oben über 600 Euro hinaus./gl/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2022 / 11:31 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.