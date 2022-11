Baader Bank belässt Rational auf 'Add' - Ziel 590 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Rational":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Rational auf "Add" mit einem Kursziel von 590 Euro belassen. Rekordhohe Umsätze und die operative Marge hätten die nach der jüngsten Prognoseerhöhung bereits gestiegenen Erwartungen noch getoppt, schrieb Analyst Peter Rothenaicher am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Zwischenbericht des Großküchenausstatters. Im Umfeld steigender Zinsen seien Bewertungsniveaus wie 2021 und Kurse über 600 Euro aber nicht mehr in Sicht./ag/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2022 / 08:03 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.