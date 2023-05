Baader Bank belässt Patrizia auf 'Reduce' - Ziel 10,50 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Patrizia nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Reduce" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Wie erwartet habe sich das operative Ergebnis (Ebitda) gut gehalten, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegen Wertberichtigungen seien die verwalteten Mittel um zwei Prozent zurückgegangen. Die breite Prognosespanne habe die Immobiliengesellschaft in einem schwierigen Umfeld bestätigt./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2023 / 07:54 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.