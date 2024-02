Baader Bank belässt Norma Group auf 'Add' - Ziel 19 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Norma Group vor Eckdaten zum vergangenen Jahr auf "Add" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Nach der Reduzierung der Umsatzprognose und der Bestätigung des operativen Margenziels Anfang November erwartet Analyst Peter Rothenaicher in einer am Montag vorliegenden Studie keine großen Überraschungen. Trotz vielversprechender längerfristiger Aussichten und einer niedrigen Bewertung vermisst der Experte derzeit die Treiber für eine kurzfristige Erholung des Aktienkurses./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2024 / 10:04 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.