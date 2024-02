Baader Bank belässt Nestle auf 'Add' - Ziel 110 Franken

Finanztrends Video zu Nestlé SA



MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Nestle nach Jahreszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Der Lebensmittelkonzern habe die Erwartungen insgesamt gerade so erreicht und einen nur vorsichtigen Ausblick auf 2024 gegeben, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei ein langfristig hochwertiges Investment. Doch aktuell fehlten etwas die Kurstreiber./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2024 / 08:29 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.