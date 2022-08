Baader Bank belässt Metro AG auf 'Add' - Ziel 8 Euro

Finanztrends Video zu Metro St



MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Metro AG nach endgültigen Quartalszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Analyst Volker Bosse bezeichnete diese in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion als stark. Die positive Entwicklung beim Großhändler könne auf eine steigende Inflation und auf eine gute Dynamik im Bereich Hotels, Restaurants & Caterer zurückgeführt werden./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2022 / 06:29 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.