Baader Bank belässt Lanxess auf 'Reduce' - Ziel 26 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Lanxess nach Geschäftszahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der freie Barmittelzufluss sei stärker als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Konstantin Wiechert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies helfe bei der Entschuldung des Spezialchemiekonzerns. Mit Blick auf die Gewinnentwicklung in diesem Jahr aber gebe es noch keinen Grund für Optimismus./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2024 / 08:07 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.