Baader Bank belässt Lanxess auf 'Buy' - Ziel 65 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Lanxess vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Seine Prognosen für das dritte Quartal des Spezialchemiekonzerns stimmten weitgehend mit den Konsensschätzungen überein, schrieb Analyst Konstantin Wiechert in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Wenn der Markt eine Wende nehme, dürfte die besonders schwankungsreiche Aktie sich besonders stark erholen. Er rechnet aber erst im Frühjahr damit./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2022 / 11:31 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.