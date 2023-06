Baader Bank belässt LEG Immobilien auf 'Buy' - Ziel 70 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "LEG Immobilien":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für LEG anlässlich erhöhter Zielsetzungen auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die neuen Ziele für die Gewinngröße Affo und die operative Marge (Ebitda) sowie die Aussagen zum Mietwachstum seien auf den ersten Blick positiv, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Preisentwicklung bei Immobilien bleibe aber unsicher und so werde es noch etwas Zeit brauchen, bis sich seine These auswirkt, dass der im Aktienkurs implizierte Rückgang der Preise übertrieben ist./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2023 / 08:48 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.