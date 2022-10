Baader Bank belässt Krones auf 'Buy' - Ziel 120 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

Finanztrends Video zu Krones



mehr >

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Krones vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Analyst Peter Rothenaicher attestiert dem Hersteller von Getränkeabfüllanlagen in einer am Montag vorliegenden Studie einen anhaltenden Nachfrage-Boom - und dies bei einer soliden Profitabilität. Eine Erhöhung des diesjährigen Ausblicks sei wahrscheinlich. Die Perspektiven für 2023 und 2024 seien bestens./tih/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2022 / 10:41 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.