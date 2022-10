Baader Bank belässt Kion auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Kion nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis habe dank des ITS--Geschäfts am oberen Ende der implizierten Spanne gelegen, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach dem jüngsten Kursrutsch bleibe es beim Kaufvotum./mis/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2022 / 08:25 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.