Baader Bank belässt K+S auf 'Add' - Ziel 18 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

Finanztrends Video zu K+S



mehr >

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat K+S nach Quartalseckdaten und einem gesenkten Ausblick auf "Add" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Abgesehen vom überraschend starken freien Barmittelzufluss habe der Salz- und Düngerhersteller die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die erneut reduzierten Jahresziele beinhalteten ein deutliches Abwärtspotenzial für die Konsensschätzungen. Mayer strich die Aktie zudem von der "Top Picks List", da er befürchtet, dass eine höhere Volatilität bis zum Ende des Sommers den Aktienkurs belasten könnte./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2023 / 06:57 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.