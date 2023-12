Baader Bank belässt Jenoptik auf 'Add' - Ziel 35 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Jenoptik nach einem Kapitalmarkttag auf "Add" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Technologiekonzern habe Optimismus gestreut, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Neuaufstellung des Portfolios sei so gut wie abgeschlossen. Jenoptik habe die Voraussetzungen für ein anhaltend starkes Wachstum aus eigener Kraft und eine weitere Margenverbesserung geschaffen./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2023 / 07:19 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.