Baader Bank belässt Fuchs SE auf 'Add' - Ziel 42 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Fuchs SE nach Quartalszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Schmierstoffhersteller habe mit dem operativen Ergebnis (Ebit) und dem Gewinn je Aktie die Konsensschätzungen übertroffen und zudem den Ausblick für den Barmittelzufluss angehoben, schrieb Analyst Konstantin Wiechert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Ebit-Jahresziel erscheine nun gut erreichbar, und die diesbezügliche Konsensschätzung könnte etwas steigen./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2023 / 08:05 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.