Baader Bank belässt Fuchs Petrolub auf 'Add' - Ziel 40 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Fuchs Petrolub vor Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Zwar dürfte der Schmierstoffhersteller die Markterwartungen beim Umsatz deutlich übertreffen, das operative Ergebnisse dürfte dabei aber "nur" im Rahmen der Schätzungen liegen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Montag vorliegenden Studie. So könnte der Druck durch hohe Rohstoffkosten und Inflation größer gewesen sein, als gemeinhin erwartet. Der Inflationsdruck auf die Kosten dürfte im zweiten Halbjahr aber nachlassen und da das Unternehmen gleichzeitig weiter hohe Preissetzungsmacht habe, sollten sich die Gewinnmargen dann so langsam erholen./mis/la Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2022 / 07:49 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.