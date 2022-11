Baader Bank belässt Fielmann auf 'Add' - Ziel 33 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fielmann":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Fielmann nach Eckdaten zum dritten Quartal und einer Gewinnwarnung auf "Add" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Optikerkette habe zwar schwach abgeschnitten, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies werde - höchstwahrscheinlich - typisch für den gesamten Einzelhandelssektor im zweiten Halbjahr sein: Sinkende Umsätze träfen wohl auf steigende Kosten bei Material, Energie, Fracht, Personal und so weiter. Allerdings könnte sich im augenoptischen Markt die Konsolidierung beschleunigen, was Fielmann die Möglichkeit zu Fusionen und Übernahmen gebe./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2022 / 14:48 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.