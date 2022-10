Baader Bank belässt Evonik auf 'Buy' - Ziel 23 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Evonik Industries":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Evonik vor den am 8. November erwarteten Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Während er einerseits mit dem Konsens übereinstimme, dass die Absatzentwicklung verhaltener verlaufen sein dürfte, rechnet er andererseits damit, dass die Preise in der Sparte Performance Materials etwas besser gewesen sein könnten als erwartet, schrieb Analyst Konstantin Wiechert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Wechselkurse dürften ebenfalls positiv gewirkt haben. Von der Kosmetikindustrie habe er inzwischen gehört, dass die Nachfrage nachlasse, weshalb er nun auch etwas vorsichtiger auf den Bereich Nutrition & Care schaue. Das schwache Geschäftsumfeld sei aber mehr als ausreichend in den Aktienkurs eingepreist./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2022 / 11:12 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.