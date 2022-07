Baader Bank belässt Evonik auf 'Add' - Ziel 27 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Evonik Industries":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Evonik vor Quartalszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die Geschäfte dürften sich im zweiten Quartal ähnlich wie im ersten entwickelt haben, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Höhere Energie- und Personalkosten dürften sich im Segment Technologie und Infrastruktur des Chemiekonzerns belastend ausgewirkt haben./bek/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2022 / 17:06 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.