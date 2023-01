Baader Bank belässt Dürr auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Dürr":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Dürr auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Zudem befindet sich die Aktie auf der Auswahlliste "Top Stock Ideas". Der Anlagenbauer sei hervorragend aufgestellt, um seine Kunden bei der effizienten und nachhaltigen Produktion zu unterstützen, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit dem Fokus auf Produkte für die Dekarbonisierung der Produktion, E-Mobilität, nachhaltiges Bauen und die Verschärfung von Emissionsstandards profitiere Dürr von wichtigen Megatrends./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2023 / 14:30 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.