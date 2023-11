Baader Bank belässt Deutsche Beteiligungs AG auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 41,90 Euro belassen. Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2022/23 sei wie erwartet stark gewesen, schrieb Analyst Gerhard Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der zuvor schon bekannten Eckdaten seien seine Erwartungen mehr oder weniger erfüllt worden. Im neuen Geschäftsjahr peile die Beteiligungsgesellschaft ein prozentual zweistelliges Wachstum des Nettovermögenswertes an./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2023 / 15:32 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.