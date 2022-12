Baader Bank belässt Covestro auf 'Buy' - Ziel 41 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Finanztrends Video zu Covestro



mehr >

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Covestro auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Kunststoffkonzerns könnte im vierten Quartal unter der Konsensschätzung und dem Unternehmensziel liegen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dennoch dürfte Covestro keine Gewinnwarnung für das Jahr 2022 kommunizieren. Allerdings scheine der Konsens für die Dividende 2022 viel zu optimistisch zu sein./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2022 / 07:49 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.