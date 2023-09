Baader Bank belässt Covestro auf 'Add' - Ziel 53 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Covestro nach einer bankeigenen Investment-Konferenz auf "Add" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der Technologiechef des Kunststoffkonzerns, Thorsten Dreier, habe einen guten Überblick über die aktuelle Lage gegeben, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf das Übernahmeinteresse von Adnoc habe er gesagt, für das Covestro-Management sei vor allem wichtig, die eigene Strategie fortzusetzen. Zudem hätten drei von vier wichtigen Endmärkten langsam zu einer Erholung angesetzt, aber das dritte Quartal sei bisher schwach gewesen./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2023 / 11:05 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.