Baader Bank belässt Covestro auf 'Add' - Ziel 53 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Finanztrends Video zu Covestro



mehr >

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Covestro auf "Add" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Damit könnte die bislang von ihm auf 30 Prozent taxierte Übernahmechance steigen, schrieb Analyst Markus Mayer am Montag in seiner Reaktion auf offiziell bestätigte Gespräche mit Abu Dhabi National Oil (Adnoc). Mayer hält die Langfriststory des Kunststoffkonzerns für sehr interessant und hatte ihn ohnehin als einen der zentralen Übernahmekandidaten in der europäischen Chemiebranche gesehen./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2023 / 06:58 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.