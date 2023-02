Baader Bank belässt Compugroup auf 'Buy' - Ziel 68 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Compugroup nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Der Softwareanbieter habe das vergangene Jahr stark beendet, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit der Prognose für 2023 habe das Unternehmen sein Versprechen einer deutlichen Margensteigerung untermauert. Zwar lägen die Ziele in der Mitte der Spanne etwas unter der bisherigen Mittelfristprognose, doch sollte hier der konjunkturelle Gegenwind berücksichtigt werden. Die Ambitionen des Managements seien immer noch hoch./tav/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2023 / 08:21 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.