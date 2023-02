Baader Bank belässt Ceconomy auf 'Reduce' - Ziel 1,80 Euro

Finanztrends Video zu Ceconomy St



MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Ceconomy nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Reduce" mit einem Kursziel von 1,80 Euro belassen. Der Unterhaltungselektronikhändler sei solide in das neue Geschäftsjahr gestartet, schrieb Analyst Volker Bosse in einer ersten Reaktion am Dienstag. Der Jahresausblick sei zudem bestätigt worden. Eine gute Neuigkeit sei der angekündigte Verkauf des verlustbringenden schwedischen MediaMarkt-Geschäfts an den nordeuropäischen Elektronikhändler Power International AS./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2023 / 08:27 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.