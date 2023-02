Baader Bank belässt Bechtle auf 'Buy' - Ziel 58 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Finanztrends Video zu Bechtle



mehr >

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für die Aktie von Bechtle nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen Probleme und des Gegenwinds durch die Engpässe in der Lieferkette sei die Wachstumsdynamik des IT-Dienstleisters 2022 überraschend stark gewesen, schrieb Analyst Knut Woller in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Kehrseite der Medaille seien jedoch etwas schwächer als erwartete Margen. Zugleich aber verwies er auch darauf, dass es eine spürbare Trendwende beim operativen Cashflow gegeben habe, was "eindeutig positiv" sei./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2023 / 09:04 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.