Baader Bank belässt BASF auf 'Reduce' - Ziel 53 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für BASF nach Gesprächen mit vielen Chemieunternehmen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Das zweite Quartal dürfte sektorweit viel düsterer ausfallen als gedacht, schrieben die Analysten Markus Mayer und Konstantin Wiechert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit sollte dann aber auch der Tiefpunkt erreicht sein, zumal der Lagerbestandsabbau zu Ende gehen dürfte. Viele Branchenwerte seien unter diesen Umständen attraktiv bewertet. Es biete sich an, bereits nach frühzyklischen Kandidaten Ausschau zu halten und nach der Sommerpause einzusteigen. Von BASF erwarten die Experten im zweiten Quartal eine Gewinnwarnung./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2023 / 13:52 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.