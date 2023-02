Baader Bank belässt BASF auf 'Reduce' - Ziel 53 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Finanztrends Video zu BASF



mehr >

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für BASF auf "Reduce" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der Ausblick des Chemiekonzerns auf die erste Hälfte des Jahres 2023 und insbesondere das erste Quartal falle wegen der später als erwartet stattfindenden Erholung in China gedämpft aus, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Freitag vorliegenden Studie nach der Telefonkonferenz zu jüngsten Geschäftszahlen. Die Schließung von Anlagen für das Kunststoffvorprodukt TDI sei eine negative Überraschung. Hinter die Nachhaltigkeit der Dividende sei außerdem ein Fragezeichen zu setzen./ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2023 / 14:46 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.