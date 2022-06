Baader Bank belässt BASF auf 'Add' - Ziel 53 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für BASF auf "Add" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der Chemiekonzern könnte seine Halbjahreszahlen früher vorlegen als erwartet, um für eine positive Überraschung zu sorgen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Denn die Erwartungen von Analysten seien viel zu niedrig veranschlagt. Wegen der aktuellen Unsicherheiten an den Märkten dürfte das Management aber seine Prognose nicht erhöhen, weshalb die Aktie wohl nicht allzu stark nach oben ausschlagen werde./jcf/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2022 / 07:42 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.