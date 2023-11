Baader Bank belässt Aurubis auf 'Buy' - Ziel 110 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Aurubis nach vorläufigen Geschäftsjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Das Vorsteuerergebnis des Kupferkonzerns sei am oberen Ende des zuvor gekappten Ziels herausgekommen, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies darauf, dass Aurubis die für den 6. Dezember geplante Bilanzvorlage auf den 20. Dezember verschoben habe, um mehr Zeit für die Aufarbeitung der gegen Aurubis gerichteten kriminellen Aktivitäten zu haben. Obst bleibt mittel- bis langfristig positiv gestimmt für die Aktie./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2023 / 15:47 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.