Baader Bank belässt Adidas auf 'Reduce' - Ziel 90 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Adidas nach endgültigen Zahlen zum dritten Quartal auf "Reduce" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Sportartikel- und Lifestyle-Konzern habe erneut die Ziele für 2022 gesenkt, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine gute Nachricht sei hingegen die Verpflichtung von Björn Gulden als neuen Chef, denn dieser habe beim Kontrahenten Puma einen großartigen Job gemacht./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2022 / 08:30 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.