BHB Brauholding: Obere Umsatzrange erreichbar

Nach Darstellung der Analysten Felix Haugg und Cosmin Filker von GBC hat die BHB Brauholding AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) die Bruttoumsätze um über 40 Prozent auf rund 7,6 Mio. Euro gesteigert. In der Folge senken die Analysten ihr Kursziel, bestätigen aber das positive Votum.

Nach Analystenaussage spiegele sich die positive Umsatzentwicklung auch ergebnisseitig wider. Zwar habe sich das EBIT auf 0,27 Mio. Euro (HJ 2021: 0,40 Mio. Euro) reduziert, jedoch sei im Vorjahreszeitraum in den sonstigen betrieblichen Erträgen die Corona-Überbrückungshilfe III von 1,16 Mio. Euro verbucht worden. Im ersten Halbjahr 2022 habe die Überbrückungshilfe IV dagegen nur bei 0,17 Mio. Euro gelegen. Im Zuge der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen sei die Prognose für das Jahr 2022 vom Management bestätigt worden. Der Vorstand erwarte demnach unverändert Brutto-Umsatzerlöse von mehr als 15,1 Mio. Euro, mit einer Bandbreite von +10 bis -10 Prozent. In Anbetracht der Halbjahreszahlen und unter der Annahme, dass es im Herbst und Winter nicht nochmal einmal zu Corona-Einschränkungen komme, habe der Vorstand das Erreichen der oberen Prognosebandbreite in Aussicht gestellt. Vor diesem Hintergrund bestätige auch das Analystenteam die Prognose für das Jahr 2022 und erwarte Brutto-Umsatzerlöse von 15,10 Mio. Euro im Jahr 2022, gefolgt von 18,12 Mio. Euro für das Jahr 2023. In der Folge senken die Analysten wegen eines höheren risikolosen Zinssatzes im Bewertungsmodell das Kursziel auf 3,46 Euro (zuvor: 3,90 Euro) und erneuen das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 16.08.2022, 11:00 Uhr)



