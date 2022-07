BHB Brauholding: Deutlicher Umsatzanstieg erwartet

Nach Darstellung der Analysten Felix Haugg und Cosmin Filker von GBC hat die BHB Brauholding AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) auf Basis vorläufiger Berechnungen die Getränke-Umsatzerlöse um rund 45 Prozent gesteigert. In der Folge erneuern die Analysten ihr Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage liege der Halbjahresumsatz demnach bei rund 7,8 Mio. Euro (HJ 2021: 5,4 Mio. Euro). Darüber hinaus liefere das sichtbare Wachstum der Halbjahresumsätze eine gute Grundlage zur Erreichung der Prognose von GBC. Im Rahmen der zuletzt veröffentlichten Research-Studie vom Mai 2022 rechne das Analystenteam für das Gesamtjahr 2022 mit einem Anstieg der Umsätze um 17,0 Prozent auf 15,10 Mio. Euro. Zudem sei wegen der soliden Finanzierungsstruktur, des Standorts in einer der wachstumsstärksten Regionen Deutschlands und der hohen Qualität der Produkte weiterhin eine starke Erholung für das Geschäft der BHB-Brauholding AG zu erwarten. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 3,90 Euro und erneuen das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 04.07.2022, 12:30 Uhr)



