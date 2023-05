BHB Brauholding: 2022 erfolgreich abgeschlossen

Nach Darstellung der Analysten Marcel Schaffer und Cosmin Filker von GBC hat die BHB Brauholding AG im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) den Umsatz um über 29 Prozent auf 16,66 Mio. Euro gesteigert und dabei einen Jahresüberschuss von 0,35 Mio. Euro verbucht. In der Folge senken die Analysten ihr Kursziel, bestätigen aber das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei das EBITDA bereinigt um die Überbrückungshilfen von 1,1 Mio. Euro aus dem Vorjahr auf 2,1 Mio. Euro (GJ 2021: 0,9 Mio. Euro) gestiegen. Durch den positiven Jahresüberschuss habe sich das Eigenkapital zum Bilanzstichtag 31.12.2022 auf 11,05 Mio. Euro (31.12.2021: 10,70 Mio. Euro) belaufen, was einer unverändert üppigen Eigenkapitalquote von 77,1 Prozent entspreche. Zudem plane das Unternehmen, wieder eine Dividende von 0,05 Euro je Aktie an die Aktionäre auszuschütten. Für 2023 prognostiziere das Management Bruttoumsatzerlöse von mehr als 17,8 Mio. Euro. Bereinigt um die Biersteuer von 0,7 Mio. Euro werde mit einem Nettoumsatz von 17,1 Mio. Euro gerechnet. Die EBITDA-Marge solle bei rund11,1 Prozent liegen. Die EBIT-Marge demnach 3,4 Prozent erreichen. Nach Meinung der Analysten sei die BHB Brauholding wegen der soliden Kapitalstruktur in Verbindung mit ausreichend Liquidität und hoher Produktqualität gut für die Zukunft aufgestellt. In der Folge senken die Analysten zwar das Kursziel auf 3,40 Euro (zuvor: 3,46 Euro), erneuen jedoch das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 10.05.2023, 14:00 Uhr)



