Aroundtown: Solide finanziert

Nach Darstellung der Analysten Christopher Mehl und Stefan Scharff von SRC Research hat die Aroundtown SA im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12) den Umsatz überwiegend durch den Zukauf der GCP um rund 46 Prozent auf 790 Mio. Euro gesteigert. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe das Ergebnis aus Bewertungs- und Veräußerungsgewinnen bei 401 Mio. Euro gelegen. Der Betriebsaufwand sei ebenfalls hauptsächlich aufgrund der GCP-Konsolidierung und aufgrund der Kosteninflation auf 322,3 Mio. Euro (HJ 2021: 218,1 Mio. Euro) gestiegen. Das operative Ergebnis habe 869 Mio. Euro (HJ 2021: 496 Mio. Euro) und der Nettogewinn nach Minderheiten 282 Mio. Euro erreicht. Der cash-getriebene FFO, der keine Effekte der Konsolidierung beinhalte, sei um 3 Prozent auf 186 Mio. Euro gestiegen. Nach Meinung der Analysten verfüge das Unternehmen weiterhin über eine solide Finanzposition. Das Fälligkeitsprofil des Fremdkapitals weise bis 2025 keine größeren Fälligkeiten auf und die Liquidität inklusive der Verkaufserlöse mit insgesamt mehr als 3,3 Mrd. Euro decke hier die kommenden 3 Jahre vollständig ab. Wenngleich die Entwicklungen des ersten Halbjahres vollständig den Erwartungen der Analysten entspreche, habe das erschwerte Marktumfeld und der Anstieg des Zinsniveaus eine Auswirkung auf die Bewertung. In der Folge ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 6,00 Euro (zuvor: 7,50 Euro) und bestätigen das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 25.08.2022, 18:00 Uhr)



