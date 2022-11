Aroundtown: Sehr solides Finanzprofil

Nach Darstellung der Analysten Christopher Mehl und Stefan Scharff von SRC Research hat die Aroundtown SA in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12) den Umsatz um 28 Prozent auf 1,2 Mrd. Euro gesteigert, während das Nettoergebnis auf 304 Mio. Euro gesunken ist. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage mache die Gesellschaft deutlich, dass das Augenmerk derzeit auf dem Erhalt der Liquidität liege und es von schwereren Zeiten in der Zukunft ausgehe. Die Bilanz und das Finanzprofil seien derzeit mit einem LTV von 40 Prozent, einer Cash-Position von 2,3 Mrd. Euro, unbelasteten Immobilien von 83 Prozent des Portfolios und nur sehr geringen Fälligkeiten 2023 sowie 2024 sehr solide. Zudem habe das Unternehmen bekannt gegeben, dass die Gesellschaft die Call Option für die Januar Perpetual Notes nicht wahrnehmen werde und hinsichtlich der weiteren Perpetuals noch keine Entscheidung getroffen habe. Auch wenn sich das Unternehmen somit seine Liquidität aufrechterhalte, dürfe dies zukünftig den FFO belasten. Nach Meinung der Analysten werde das Unternehmen durch den Fokus auf der Liquiditätsbewahrung wahrscheinlich für das Jahr 2022 keine Dividende ausschütten. Des Weiteren habe das Analystenteam die GuV-Schätzungen für 2023 und die Folgejahre deutlich reduziert. Demnach werde nunmehr mit einem Rückgang beim Umsatz gerechnet und ein negatives Bewertungsergebnis in den kommenden Jahren erwartet. Dies führe außerdem zu einem Rückgang im FFO, den SRC auf rund 310 Mio. Euro 2023 schätze. In der Folge ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 4,50 Euro (zuvor: 6,00 Euro) und bestätigen das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 30.11.2022, 12:05 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 29.11.2022 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.src-research.de/fileadmin/Aroundtown_29November2022.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.