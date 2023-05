Accentro Real Estate: Börsenbewertung mit viel Aufwärtspotenzial

Laut SMC-Research spiegeln die Zahlen der Accentro Real Estate AG für 2022 die drastische Verschlechterung der Rahmenbedingungen auf dem Immobilienmarkt wider. Auch das laufende Jahr werde nach Auffassung von SMC-Analyst Adam Jakubowski noch herausfordernd, gleichwohl sehe man das Ausmaß der Bewertungsabschläge an der Börse als übertrieben an und traue der Aktie ein hohes Potenzial zu.

Die finalen Abschlusszahlen von Accentro für 2022 haben nach Darstellung von SMC-Research die Ende November reduzierte Prognose erfüllt. Demnach sei der Umsatz wegen der massiven Verschlechterung der Rahmenbedingungen um 14 Prozent auf 165,2 Mio. Euro zurückgegangen. In dessen Folge und aufgrund des fehlenden Beitrags des im Vorjahr noch hohen Bewertungsgewinns sei das EBIT um 81 Prozent auf 8,5 Mio. Euro gesunken, während das Vorsteuer- und das Nettoergebnis mit -8,8 bzw. -14,2 Mio. Euro tief in die Verlustzone gerutscht seien.

Dass es in diesem Umfeld gelungen sei, die Laufzeit der beiden Anleihen um jeweils drei Jahre bei einer vergleichsweise moderaten Anhebung der Verzinsung zu verlängern, sei aus Sicht der Analysten ein wichtiger und beachtlicher Erfolg. Gleichzeitig aber stelle der in diesem Rahmen vereinbarte Tilgungs- und Entschuldungsplan angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen durchaus eine Herausforderung dar. Dasselbe gelte für die Erreichung der diesjährigen Ziele. Diese liegen mit 100 bis 120 Mio. Euro beim Umsatz und 0 bis 2 Mio. Euro beim EBIT zwar weit unter den Vorjahreswerten, erfordern aber gleichwohl noch hohe Verkaufserlöse, so die Analysten.

Sie gehen davon aus, dass dies gelinge, wobei nicht auszuschließen sei, dass Accentro sich zu spürbaren Preisnachlässen zumindest bei einigen Transaktionen gezwungen sehen könnte. Noch aber verbleibe genug Zeit, weswegen die Analysten in ihren Schätzungen davon ausgehen, dass Accentro die Prognose erreiche. Auch für den weiteren Verlauf haben sie eine erfolgreiche Umsetzung des Entschuldungs- und Tilgungsplans und eine anschließende Rückkehr in den Wachstumsmodus unterstellt.

Hieraus ergebe sich ein fairer Wert des Eigenkapitals von 5,00 Euro je Aktie, mehr als das Dreifache der aktuellen Börsenbewertung, in der die Skepsis über die weiteren Perspektiven von Accentro deutlich stärker ausgeprägt zu sein scheine. Angesichts eines NAV, den Accentro per Ende Dezember auf 10 Euro je Aktie beziffert habe, scheine den Analysten das Ausmaß dieser Skepsis aber zu groß, weswegen sie die Accentro-Aktie ungeachtet aller Herausforderungen als unterbewertet sehen. Ihr Urteil bleibe deswegen „Buy“.

