3U Holding: Wertsteigerungen realisiert

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die 3U Holding AG im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 (31.12.) durch Beteiligungsverkäufe Nettoerlöse von über 160 Mio. Euro erzielt. In der Folge hebt der Analyst das Kursziel an und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage arbeite der Vorstand derzeit an Strategien und der Identifizierung von Potenzialen, um die fortgeführten Aktivitäten zu stärken und weiterzuentwickeln. Dies umfasse sowohl den Ausbau der vorhandenen Geschäftsmodelle als auch die Erschließung neuer Geschäftsfelder. Im Mittelpunkt stehe dabei unverändert das Ziel eines nachhaltig profitablen Wachstums. Zudem wolle das Unternehmen Wertsteigerungen im Sinne aller Stakeholder erzielen. Im Segment ITK weise vor allem der Bereich der Rechenzentrums-Dienstleistungen ein kräftiges Wachstum auf. Das Segment Erneuerbare Energien solle weiterhin deutlich von der Energiewende profitieren. Im Segment SHK, dessen Wachstum sich im dritten Quartal mit einem Umsatzplus von fast einem Drittel erfreulich beschleunigt habe, liege der Fokus auf einer weiteren Verbesserung der Profitabilität. Insbesondere im Segment SHK halte der Analyst künftig auch Zukäufe für wahrscheinlich. Angesichts einer Konzerneigenkapitalquote von über 86 Prozent, einer Barliquidität von knapp 190 Mio. Euro und einem Netto-Cash-Bestand (ohne Leasingverbindlichkeiten) von fast 173 Mio. Euro zum 30. September 2022 seien dabei auch größere Akquisitionen problemlos darstellbar. Insgesamt stuft der Analyst die Aktie mit einem auf 5,70 Euro (zuvor: 5,50 Euro) erhöhten Kursziel unverändert als Kauf ein.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 16.11.2022, 10:00 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 15.11.2022 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/25945.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.