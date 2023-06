3U Holding: Vielversprechende Wachstumspläne

Nach einem sehr erfolgreichen Jahr 2022 wolle die 3U Holding AG laut SMC-Research weiter deutlich wachsen und habe hierfür auf der Hauptversammlung ihre Pläne erläutert. Obwohl der SMC-Analyst Adam Jakubowski nur einen Teil davon in sein Modell integriert habe, sehe man für die 3U-Aktie dennoch weiteres Aufwärtspotenzial.

Nach Darstellung von SMC-Research habe 3U mit dem Beschluss und der Zahlung der Rekorddividende einen Schlusspunkt unter das sehr erfolgreiche Jahr 2022 gesetzt. Zugleich habe das Managements die Hauptversammlung genutzt, um die Potenziale des aktuellen Portfolios wie auch die weiteren Pläne zu erläutern.

Besonders große Erwartungen verknüpfe das Unternehmen mit dem neuen Konzept ThermCube, einem industriell vorgefertigten System aus einer Wärmepumpe und der hierfür benötigten hydraulischen und elektrischen Installation. Durch die industrielle Konfektionierung und Fertigung werde ein Großteil der sonst benötigten Montagezeit vor Ort eingespart, womit zwei der zentralen Hindernisse der politisch forcierten Wärmewende, nämlich die hohen Kosten und die starke Beanspruchung der knappen Handwerkerkapazitäten, adressiert werden. Darüber hinaus habe 3U seine Pläne für die Erweiterung der Stromerzeugungskapazitäten vorgestellt und von fortgeschritten Akquisitionsgesprächen berichtet.

Die erfolgreiche Umsetzung all dieser Pläne würde 3U ein deutlich stärkeres Wachstum als das von den Analysten unterstellte ermöglichen. Dennoch haben sie ihre Schätzungen, welche die organische Fortentwicklung des aktuellen Portfolios abbilden, nicht verändert, weil der Konkretisierungsgrad der Vorhaben für eine explizite Berücksichtigung in ihrem Modell noch zu gering sei. Dieses enthalte somit lediglich das bereits geplante und sich im Genehmigungsprozess befindliche Repowering-Projekt in Langendorf, aber noch keine weiteren Repowering-Vorhaben, Windparkprojekte oder Akquisitionen.

Auf dieser konservativen Basis sehen die Analysten den fairen Wert bei 3,30 Euro je Aktie (ex-Dividende lag ihr Kursziel zuvor bei 3,00 Euro) und bestätigen das bisherige Urteil „Buy“.

Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 01.06.2023

