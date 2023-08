3U Holding: Hohe Mittel für Investitionen

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die 3U Holding AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 (31.12.) in den margenstarken Segmenten ITK und Erneuerbare Energien eine positive Entwicklung verzeichnet, während es durch den Einbruch in der Baubranche zu Belastungen im SHK-Segment gekommen ist. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und das Rating.

Nach Analystenaussage erwarte der Vorstand für die zweite Jahreshälfte in den Segmenten ITK und Erneuerbare Energien weiteres organisches Wachstum sowie im Segment SHK Nachholeffekte. Basierend auf dem bisherigen Track-Record wolle der Vorstand den 3U-Konzern im Rahmen der MISSION 2026 auf die nächste profitable Wachstumsstufe führen und dabei signifikante Wertpotenziale heben. So solle auf Grundlage der anhaltenden Ausrichtung auf die drei Megatrends Onlinehandel mit Schwerpunkt klimafreundliche Technologien (SHK), Erneuerbare Energien und Digitalisierung im Mittelstand (ITK) sowie definierter Wachstumsinitiativen in den drei Segmenten bis Ende 2026 insgesamt ein Wertpotenzial von bis zu 620 Mio. Euro realisiert werden. Für die im Rahmen der MISSION 2026 geplanten Investitionen stehe (per Ende des Geschäftshalbjahres) ein Barmittelbestand von 68 Mio. Euro zur Verfügung. Auf Basis einer aktualisierten Sum-of-the-Parts-Bewertung erhöht der Analyst das Kursziel auf 2,90 Euro (zuvor: 2,85 Euro) und stuft die Aktie mit „Kaufen“ (zuvor: „Halten“) ein.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 30.08.2023, 17:15 Uhr)



