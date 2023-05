2G Energy: Hohe Dynamik und weitere Wachstumsimpulse

2G Energy ist nach Darstellung von SMC-Research sehr dynamisch in das Geschäftsjahr 2023 gestartet. Mittelfristig werden zusätzliche Wachstumsimpulse aus neuen Produkten kommen, weshalb SMC-Analyst Holger Steffen seine Schätzungen und das Kursziel etwas angehoben hat.

2G Energy sei laut SMC-Research mit einem kräftigen Umsatzschub in das Jahr gestartet, der mit einer moderaten Er­geb­nis­ver­besserung einher gegangen sei. In den nächsten Quartalen werde die Marge wieder deutlich höher ausfallen, da sich dann die Effekte der Preiserhöhungen, die das Unternehmen vorgenommen habe, stärker zeigen werden. In Verbindung mit einem hohen Auftragsbestand biete das eine gute Basis, um die Jahresziele zu erreichen – zumal auch die Gesamtleistung in den ersten drei Monaten schon sehr dynamisch (um rd. 35 Prozent) zugelegt habe und der damit einhergehende Bestandsaufbau das Umsatzwachstum der nächsten Quartale stütze. Das Management visiere für das Gesamtjahr weiterhin eine Steigerung der Erlöse auf 310 bis 350 Mio. Euro (2022: 312,6 Mio. Euro) und eine EBIT-Marge von 6,5 bis 8,5 Prozent (2022: 7,0 Prozent) an.

Mittelfristig werden laut den Analysten weitere Wachstumsimpulse aus neuen Produkten kommen – insbesondere werde voraussichtlich im nächsten Jahr die Serienproduktion von Großwärmepumpen starten. Im Gegensatz zu den kleinen Varianten seien die großen Lösungen noch nicht so ausgereift und bieten aus Sicht des Managements ein attraktives Potenzial für 2G, zumal die Gesellschaft in der Vergangenheit bereits mehrere Kombinationsprojekte aus BHKW und Großwärmepumpen umgesetzt habe.

Auch die Analysten sehen hier gute Chancen für das Unternehmen und haben ihre Wachstumsprognosen ab 2025 etwas erhöht. Dank der neuen Impulse und der ohnehin zu erwartenden steigenden BHKW-Nachfrage rechnen sie nun für 2G mit einem durchschnittlichen Wachstum von 12 Prozent bis 2030 (bisher: 11,1 Prozent). Bei einem unveränderten Pfad für die Margenverbesserung habe sich ihr Kursziel von 30,00 auf 31,70 Euro erhöht. Das attraktive Aufwärtspotenzial rechtfertige in Kombination mit der starken Positionierung und der aussichtsreichen Wachstumschancen weiter das Urteil „Buy“.

