2G Energy: Geplantes Wachstum gut abgesichert

Nach Darstellung von SMC-Research ist 2G Energy in 2022 stark gewachsen und hat auch die EBIT-Marge leicht verbessert. SMC-Analyst Holger Steffen sieht die geplante Erlössteigerung für dieses Jahr bereits gut abgesichert und bestätigt trotz einer leichten Reduktion der geschätzten Marge das Kursziel und die Kaufempfehlung.

2G habe sich laut SMC-Research im letzten Jahr in einem turbulenten Umfeld sehr gut entwickelt. Der Umsatz habe um 17 Prozent auf 312,6 Mio. Euro zugelegt und damit die Zielspanne (290 bis 310 Mio. Euro) übertroffen. Auch die EBIT-Marge sei trotz hoher Materialkostensteigerungen von 6,7 auf 7,0 Prozent verbessert worden und habe damit die Mitte der Guidance (6 bis 8 Prozent) erreicht.

Im laufenden Jahr sollen laut dem Researchhaus die Erlöse weiter auf 310 bis 350 Mio. Euro zulegen, bei einer EBIT-Marge von 6,5 bis 8,5 Prozent. Der Margenkorridor sei wieder relativ breit gewählt, da die Rahmenbedingungen immer noch viele Unsicherheitsfaktoren bergen. Das Wachstum sei durch eine kräftige Bestandserhöhung im letzten Jahr und einen hohen Auftragsbestand zu Jahresbeginn (177,3 Mio. Euro, +16 Prozent) bereits gut abgesichert.

Auch die mittelfristigen Wachstumsperspektiven seien absolut intakt. Das Management berichte von einer sehr gut gefüllten Pipeline potenzieller Beauftragungen. Während der Markt im europäischen Ausland schon im letzten Jahr deutlich an Dynamik gewonnen habe, sei aktuell auch wieder eine Belebung in Deutschland zu spüren. In den USA werde 2G zudem voraussichtlich vom Inflation Reduction Act profitieren.

Die Analysten haben ihre Umsatzschätzung, die ein durchschnittliches Wachstum von 11 Prozent in den nächsten Jahren vorsehe, daher unverändert gelassen. Auch ihre Margenschätzungen seien weitgehend gleich geblieben, lediglich den Wert für 2023 haben die Analysten in Reaktion auf die Aussagen des Managements leicht, von 7,8 auf 7,5 Prozent (die Mitte der Zielspanne des Unternehmens) abgesenkt.

Das Kursziel sei davon nicht berührt worden und liege weiter bei 30,00 Euro. Damit sehen die Analysten für die Aktie nach wie vor ein deutliches Aufwärtspotenzial und bestätigen das Urteil „Buy“.

