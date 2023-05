2G Energy: Erfolgsstory könnte sich fortsetzen

SMC-Research sieht bei 2G Energy nach einer hohen Umsatz- und Gewinnsteigerung in 2022 gute Chancen, dass sich die erfolgreiche Entwicklung in diesem Jahr fortsetzt. SMC-Analyst Holger Steffen bekräftigt sein Kursziel, das ein attraktives Aufwärtspotenzial biete, und auch das Kaufvotum.

2G habe nach Darstellung von SMC-Research im letzten Jahr den Umsatz und den Gewinn stark gesteigert. Während die Erlöse um 17,4 Prozent auf 312,6 Mio. Euro zugelegt haben, habe sich das Nettoergebnis um 29,5 Prozent auf 16,4 Mio. Euro erhöht. In einem von Materialengpässen und hohen Kostensteigerungen geprägten Umfeld sei das eine starke Leistung.

Laut den Analysten stehen die Chancen gut, dass sich die positive Entwicklung fortsetze. Einerseits sei das Unternehmen mit einem sehr hohen Auftragsbestand in das laufende Jahr gestartet, andererseits habe sich die Auftragsentwicklung zuletzt stark belebt. Nach einigen schwächeren Monaten haben die Bestellungen im März mit 25,9 Mio. Euro um 92 Prozent über dem Vorjahreswert gelegen. Die Analysten hatten bereits im Januar die Erwartung formuliert, dass sich die Auftragsentwicklung wieder dynamisieren werde, und sehen sich durch diese Zahlen bestätigt. 2G sehe in diversen Märkten Treiber für eine höhere Nachfrage und zeige sich zuversichtlich, davon zu profitieren. Während beispielsweise in Osteuropa die Nutzung von Gas (statt Kohle) stärker in den Vordergrund rücke und die Benelux-Länder hohe Investitionen in eine effiziente Strom- und Wärmeversorgung tätigen, dürfte sich das Geschäft in Nordamerika u.a. durch die positiven Effekte des Inflation Reduction Act beleben. Ein immer wichtigeres Thema werde für 2G zudem der Bereich Wasserstoff, zuletzt habe man hier beispielsweise neue Aufträge für Wasserstoff-BHKW aus Japan akquirieren können. Auch für die potenzialträchtige neue Kooperation mit Centrica in Großbritannien sei die Umrüstbarkeit der Erdgas-BHKW von 2G auf den Wasserstoffbetrieb ein wichtiger Aspekt gewesen.

Die Analysten sehen das von ihnen modellierte Expansionsszenario – mit Umsatzsteigerungen um 12 und 10 Prozent in 2023 und 2024 sowie einem Anstieg der EBIT-Marge auf 7,5 bzw. 8,7 Prozent – bestätigt und haben nach der Veröffentlichung des Geschäftsberichts keine wesentlichen Änderungen daran vorgenommen. Das aus dieser Projektion resultierende unveränderte Kursziel von 30,00 Euro biete ein attraktives Aufwärtspotenzial für die Aktie. In Verbindung mit dem überzeugenden Gesamtbild laute ihr Urteil unverändert „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 03.05.2023 um 12:15 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 03.05.2023 um 11:30 Uhr fertiggestellt und am 03.05.2023 um 12:00 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2023/05/2023-05-03-SMC-Update-2G_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.