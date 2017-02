stern-RTL-Wahltrend: Kanzlerkandidat Schulz halbiert Abstand zur Union - SPD gewinnt fünf Prozent hinzu

Hamburg (ots) - Gleich um fünf Prozentpunkte kann die SPD mitihrem gerade nominierten Kanzlerkandidaten Martin Schulz zulegen: Imstern-RTL-Wahltrend klettert die Partei im Vergleich zur Vorwoche von21 auf 26 Prozent. Das ist der höchste Wert seit der Bundestagswahl2013. Damit hat die Partei innerhalb einer Woche den Abstand zuCDU/CSU nahezu halbiert, denn die Union verliert zwei Prozentpunkteund kommt nun auf 25 Prozent.Auch die Grünen büßen zwei Punkte ein und liegen jetzt mit 8Prozent einen Punkt hinter der Linken, die weiterhin ihre 9 Prozentbehauptet. Die AfD verschlechtert sich um einen Punkt auf 11 Prozent,während die FDP nach wie vor bei 6 Prozent verharrt. Auf diesonstigen kleinen Parteien entfallen zusammen 5 Prozent. Der Anteilder Nichtwähler und Unentschlossenen sinkt und erreicht nur noch 24Prozent.Der Schulz-Effekt ist stärker als der durch die Nominierung vonPeer Steinbrück im Oktober 2012. Damals hatte die SPD um vierProzentpunkte zugelegt. Forsa-Chef Manfred Güllner erklärt das miteiner höheren Mobilisierung: "Ein Teil der von der SPD ins Lager derNichtwähler und Unentschlossenen abgewanderten früheren Wähler hatnun wieder zurückgefunden."Auch in der Kanzlerpräferenz holt Martin Schulz auf. Wenn derRegierungschef direkt gewählt werden könnte, würden sich 33 Prozentder Wahlberechtigten für Martin Schulz entscheiden und 42 Prozent fürAngela Merkel. Vor Schulz' Nominierung hatten sich in den erstenJanuar-Wochen zwischen 14 und 17 Prozent für Sigmar Gabrielausgesprochen und zwischen 50 und 53 Prozent für Angela Merkel. 45Prozent der SPD-Anhänger wünschten sich Gabriel als Kanzler, fürSchulz würden 72 Prozent votieren.In einer weiteren Umfrage untersuchte das Forsa-Institut imAuftrag des stern, wie die Deutschen die Wahrscheinlichkeiteinschätzen, dass Martin Schulz bei der Bundestagswahl im kommendenSeptember Angela Merkel im Kanzleramt ablösen könnte. 28 Prozent -darunter 42 Prozent der SPD-Anhänger - meinen, dass es Schulzgelingen könnte, Bundeskanzler zu werden. Eine klare Mehrheit von 61Prozent allerdings ist der Auffassung, dass Angela Merkel auchweiterhin Kanzlerin bleibt. Selbst von den SPD-Anhängern erwartetmehr als die Hälfte (52 Prozent) keinen Sieg von Schulz.Das weiterhin starke Image der Kanzlerin zeigt sich imEigenschaftsprofil, das Forsa für den stern abgefragt hat. 83 Prozentaller Wahlberechtigten sind der Meinung, dass Merkel Deutschland imAusland besser vertreten kann als Schulz (61 Prozent). 75 bzw. 74Prozent halten Merkel für kompetenter und führungsstärker als Schulz(58 Prozent bzw. 54 Prozent). 60 und mehr Prozent finden siesympathisch und glaubwürdig und denken, dass sie die Probleme desLandes kennt und auch wirtschaftlich beschlagen ist.In zwei wichtigen Kategorien führt allerdings Schulz vor Merkel:41 Prozent nehmen ihm ab, dass er auf der Seite der "kleinen Leute"steht - Merkel kommt hier nur auf 31 Prozent. Und 49 Prozent sagen,dass Schulz eine geschlossene Partei hinter sich hat, von Merkelmeinen das nur 28 Prozent.Datenbasis Wahltrend: Das Forsa-Institut befragte vom 23. bis 27.Januar 2017 im Auftrag des Magazins stern und des Fernsehsenders RTL2502 repräsentativ ausgesuchte Bundesbürger, die durch einecomputergesteuerte Zufallsstichprobe ermittelt wurden. Diestatistische Fehlertoleranz liegt bei +/- 2,5 Prozentpunkten.Datenbasis Merkel/Schulz: Das Forsa-Institut befragte am 26. und27. Januar 2017 im Auftrag des Magazins stern 1001 repräsentativausgesuchte Bundesbürger, die durch eine computergesteuerteZufallsstichprobe ermittelt wurden. Die statistische Fehlertoleranzliegt bei +/- 3 Prozentpunkten.Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabestern-RTL-Wahltrend bzw. stern zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:Sabine Grüngreiff,Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,Telefon 040 - 3703 2468,gruengreiff.sabine@guj.deoderMatthias Bolhöfer,RTL-Kommunikation,Telefon 0221 - 4567 4227 (nur Wahltrend)Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell