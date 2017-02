rbb exklusiv: Umweltsenatorin Günther: Fahrverbote für Dieselautos denkbar

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Berlin (ots) - Berlins Umweltsenatorin Günther schließtFahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge nicht aus.Die Belastung der Luft mit Stickoxiden sei an vielen Stellen derStadt zu hoch, sagte die parteilose Umweltsenatorin am Mittwoch imrbb-Inforadio."Wir müssen uns die (...) Ursachen angucken. Ungefähr 70 Prozentder Stickoxide kommen von Dieselfahrzeugen. (...) Wenn wir runterwollen von diesem Schadstoff, führt kein Weg daran vorbei, dass wiruns den Dieselfahrzeugen widmen. Wie genau wir das machen, müssen wirjetzt erarbeiten. (...) Wenn wir um Fahrverbote nicht herum kommen,möchte ich sagen, kann das auch nicht ausgeschlossen werden, wenn unsdie Gesundheit der Menschen am Herzen liegt."