rbb exklusiv: Transatlantik-Koordinator Hardt: USA lockern Einreiseverbot

Berlin (ots) - Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung,Jürgen Hardt (CDU), hat bestätigt, dass in den USA das strikteEinreiseverbot für Staatsangehörige bestimmter islamischer Länderwieder gelockert wird.Hardt sagte am Mittwoch im RBB-Inforadio, "dass diejenigen, dieeine doppelte Staatsbürgerschaft besitzen - also beispielsweise einedeutsche (...) und außerdem eine Staatsbürgerschaft von eines diesersieben Länder, die Trump auf diese Liste gesetzt hat, dass die mitdem Pass ihrer deutschen Staatsbürgerschaft nach Amerika einreisenkönnen."Laut Hardt war zunächst auch auf US-Seite nicht klar, wie dasEinreise-Dekret von Präsident Trump auszulegen ist. Die zuständigenMinisterien hätten sich aber jetzt in dieser Frage abgestimmt.Der CDU-Politiker betonte, er habe bei seinen Gesprächen mitDemokraten, aber auch Republikanern erfahren, dass sie Trumps "Flutvon Dekreten" ebenfalls "abwartend bis skeptisch" gegenüberstünden."Ich fürchte, dass wir noch eine Weile den Zustand erleben werden,wie er jetzt ist, dass aber dann in zunehmendem Maße auch dasParlament seine Rechte für sich in Anspruch nimmt und dass derPräsident am Ende des Tages seine Politik dann doch gemeinsam mit demParlament gestalten muss und nicht gegen das Parlament oder amParlament vorbei."Hardt sagte, scharfen Protest von außen würde "Trump alsErmutigung empfinden"."Ich glaube, dass wir dennoch unsere Positionen klar vortragensollten (...) und dass die Europäische Union sich eng abstimmensollte. Wir sollten sicherstellen, dass diejenigen, die aus der EUumit Trump sprechen, die gleichen Botschaften (...) senden, so dass ererkennt, dass Europa sich nicht auseinanderdividieren lässt. Denn dasist meine größte Sorge, dass er (...) glaubt, er könne mitDeutschland, mit Frankreich, mit Italien Deals auf die eigeneRechnung machen und die anderen europäischen Partner dabeigegeneinander ausspielen."