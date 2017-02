Der neue BMW 5er Touring (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

München (ots) -Der neue BMW 5er Touring. Highlights.- Premiere für den neuen BMW 5er Touring: Die fünfteModellgeneration setzt die 25-jährige Erfolgsgeschichte dieservon Fahrfreude, Ästhetik, Innovation und intelligenterFunktionalität geprägten Karosserievariante im Premium-Segmentder oberen Mittelklasse fort.- Ausbau der Führungsposition im Segment hinsichtlich Fahrdynamik,Agilität und Präzision durch neu konstruierte Fahrwerkstechnikund BMW EfficientLightweight mit Gewichtsreduzierung umdurchschnittlich bis zu 100 Kilogramm gegenüber denVorgängermodellen.- Exterieurdesign mit dynamisch gestreckter Silhouette,ausdrucksstarker Frontpartie und einer die Karosseriebreitebetonenden Heckgestaltung unterstreicht den sportlichenCharakter des neuen BMW 5er Touring.- Außenabmessungen um 36 auf 4 943 Millimeter in der Länge, um 8auf 1 868 Millimeter in der Breite und 10 auf 1 498 Millimeterin der Höhe gewachsen. Radstand um 7 auf 2 975 Millimetererweitert.- Deutliches Plus an Raumkomfort und Premium-Ambiente imInterieur. Optimierte Innenraum-Akustik auf Limousinen-Niveau.Mehr Kopf-, Schulter- und Beinfreiheit auf allen Plätzen.Gesteigerter Komfort im Fond durch neue Lehnenkontur, mehrSitztiefe und erweiterte Kniefreiheit. Innenraumbreiteausreichend zur Unterbringung von drei Kindersitzen im Fond.- Gepäckraumvolumen auf 570 - 1 700 Liter, Zuladung deutlich umbis zu 120 Kilogramm auf 720 bis 730 Kilogramm erhöht.Intelligente Variabilität und einzigartige Funktionalität durchim Verhältnis 40 : 20 : 40 teilbare Fondsitzlehne, elektrischeLehnenfernentriegelung mit Taste im Gepäckraum, Staufach fürLaderaumabdeckung und Trennnetz unterhalb des Gepäckraumbodens,separat zu öffnendes Heckfenster, serienmäßig automatisches undoptional auch berührungsloses Öffnen und Schließen derHeckklappe.- Markteinführung im Juni 2017 mit umfangreichemAntriebsportfolio. Otto- und Dieselmotoren mit vier und sechsZylindern. Allradantrieb BMW xDrive bereits ab Marktstart fürzwei Motorisierungen verfügbar.- Deutlich erweiterte Auswahl an Fahrerassistenzsystemen miterneuten Fortschritten auf dem Weg zum automatisierten Fahren.Mehr Komfort und Sicherheit durch Auffahr- und Personenwarnungmit City-Bremsfunktion, Querverkehrs- und Vorfahrtswarnung,Spurwechsel- und Spurhalteassistent mit aktivemSeitenkollisionsschutz, Ausweichhilfe, Lenk- undSpurführungsunterstützung bis 210 km/h. Gefahrenwarnung durchVernetzung mit anderen BMW Fahrzeugen. Ferngesteuertes Parkenper BMW Display Schlüssel.- BMW Connected mit umfassender Vernetzung zwischen Fahrzeug undSmartphone: Einzigartiger Funktionsumfang für persönlicheTermin- und Mobilitätsplanung, Kommunikation und Infotainment.Real Time Traffic Information und On-Street Parking Information.Kalender-, Mail- und Kontaktdaten-Verwaltung über MicrosoftExchange.- Vorbildliche Effizienz durch Verbrauchsreduzierung um bis zu 11Prozent. Alle Dieselmodelle mit Abgasreinigung einschließlichSCR-System.- Herausragende Kombination aus Dynamik und Fahrkomfort durch neuentwickelte Leichtbau-Fahrwerkskomponenten.Hinterachs-Luftfederung serienmäßig. Dynamische Dämpfer Control,Wankstabilisierung, Integral-Aktivlenkung und M Sportfahrwerkauch in Verbindung mit BMW xDrive.- Konsequent weiterentwickeltes Anzeige- und Bedienkonzept mit BMWiDrive der jüngsten Generation einschließlich Touch Controller,10,25 Zoll-Touchscreen und Menüdarstellung in Kachelstruktur,BMW Gestiksteuerung und natürlicher Spracheingabe. Neues Head-UpDisplay mit einer um 70 Prozent vergrößerten Projektionsfläche.- Tagfahr-, Abblend- und Fernlicht serienmäßig in LED-Technik,LED-Scheinwerfer mit variabler Lichtverteilung und blendfreiemFernlicht BMW Selective Beam optional erhältlich.- In Länge und Breite vergrößertes Panorama-Glasdach mitKomfortöffnung. Elektrische Sitzverstellung mitberührungsempfindlichen Sensoren. Komfortsitze mit achtMassageprogrammen.- Drahtlose Smartphone-Einbindung über Bluetooth und induktivesAufladen, Nutzung von Apple CarPlay sowie WLAN Hotspot für biszu 10 Endgeräte.- Modellvarianten zum Marktstart:BMW 530i Touring:Vierzylinder-Ottomotor, 8-Gang Steptronic Getriebe,Hubraum: 1 998 cm3, Leistung: 185 kW/252 PS bei 5 200 - 6 500 min-1,max. Drehmoment: 350 Nm bei 1 450 - 4 800 min-1,Beschleunigung [0 - 100 km/h]: 6,5 Sekunden,Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h,Verbrauch kombiniert*: 6,3 - 5,8 l/100 km,CO2-Emissionen kombiniert*: 143 - 133 g/km.BMW 540i xDrive Touring:Reihensechszylinder-Ottomotor, 8-Gang Steptronic Getriebe,Hubraum: 2 998 cm3, Leistung: 250 kW/340 PS bei 5 500 - 6 500 min-1,max. Drehmoment: 450 Nm bei 1 380 - 5 200 min-1,
Beschleunigung [0 - 100 km/h]: 5,1 Sekunden,
Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h,
Verbrauch kombiniert*: 7,7 - 7,3 l/100 km,
CO2-Emissionen kombiniert*: 177 - 167 g/km.

BMW 520d Touring:
Vierzylinder-Dieselmotor, 6-Gang Handschaltgetriebe (8-Gang
Steptronic Getriebe),
Hubraum: 1 995 cm3, Leistung: 140 kW/190 PS bei 4 000 min-1, max.
Drehmoment: 400 Nm bei 1 750 - 2 500 min-1,
Beschleunigung [0 - 100 km/h]: 8,0 Sekunden (7,8 Sekunden),
Höchstgeschwindigkeit: 230 km/h (225 km/h),
Verbrauch kombiniert*: 4,9 - 4,5 l/100 km (4,7 - 4,3 l/100 km),
CO2-Emissionen kombiniert*: 129 - 119 g/km (124 - 114 g/km).

BMW 530d Touring / BMW 530d xDrive Touring:
Reihensechszylinder-Dieselmotor, 8-Gang Steptronic Getriebe,
Hubraum: 2 993 cm3, Leistung: 195 kW/265 PS bei 4 000 min-1, max.
Drehmoment: 620 Nm bei 2 000 - 2 500 min-1,
Beschleunigung [0 - 100 km/h]: 5,8 Sekunden / 5,6 Sekunden,
Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h / 250 km/h,
Verbrauch kombiniert*: 5,1 - 4,7 l/100 km / 5,7 - 5,3 l/100 km,
CO2-Emissionen kombiniert*: 134 - 124 g/km / 149 - 139 g/km.

* Werte gemäß EU-Testzyklus, abhängig vom gewählten Reifenformat.
Alle Fahrleistungs-, Verbrauchs- und Emissionswerte vorläufig.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch, den
offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und dem Stromverbrauch neuer
Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über Kraftstoffverbrauch,
die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen"
entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen
Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760
Ostfildern-Scharnhausen und unter http://ots.de/kuJPt erhältlich ist.