Mit hohen Investitionen US-Visa besorgt / Frühere Trump-Mitarbeiter unterstützten kasachische Oligarchen

Berlin (ots) - Neue Recherchen in US-Medien bekräftigen dieGeldwäschevorwürfe gegen die kasachische Oligarchenfamilie ViktorKhaprunov. Mit hohen Investitionen soll sich der Clan in mindestensdrei Fällen die Aufenthaltserlaubnis in den USA gesichert haben.Nach jüngsten Berichten des amerikanischen Medien- undInternetkonzerns McClatchy, der unter anderem dreißig Zeitungenherausgibt, unterstützten zwei frühere Mitarbeiter desImmobilienimperiums Donald Trumps die vermögende Khaprunov-Familiebei der Beschaffung von Aufenthaltstiteln in den Vereinigten Staaten.Viktor Khaprunov war früher Energieminister des ressourcenreichenKasachstan und Bürgermeister der Stadt Almaty, floh jedoch nachAufnahme von Ermittlungen gegen ihn wegen Veruntreuung vonStaatsvermögen außer Landes. Zunächst lebte die Familie in derSchweiz, ihr Ziel waren jedoch die USA.Khaprunov investierte millionenschwere US-Dollar-Beträge, unteranderem in ein kurzlebiges Unternehmen, das in allen Flughäfen derUSA biometrische Geräte aufstellen sollte. Der wahre Zweck dieserInvestitionen war jedoch, für Familienmitglieder Visa als angeblicheGastarbeiter zu bekommen. Aber auch in Immobilien - vor allem inEigentumswohnungen aus dem Trump-Konzern in Soho (New York) - wurdenhohe Beträge angelegt, was mutmaßlich zu Geldwäschezwecken diente.Die Mittel für die Investitionen sollen aus kasachischemStaatsvermögen stammen, die Khaprunov in seinen früheren Funktionenabgezweigt haben soll. Viktor Khaprunov und seine Frau Leila stehenseit 2012 auf der Interpolliste, der Sohn der beiden, Ilyas, wurde2014 ebenfalls auf die Liste gesetzt.Sohn Ilyas Khaprunov ist mit Madina Abljasowa, der Tochter einesanderen kasachischen Oligarchen, verheiratet. Ihr Vater ist MuchtarAbljasow, der ehemalige Chef der kasachischen BTA-Bank, derMilliarden abgezweigt und Geldwäsche betrieben haben soll undebenfalls seit Jahren auf der Flucht ist.Die Khaprunov-Familie behauptet ebenso wie der Abljasow-Clan,Opfer von politischer Verfolgung von Kasachstans Präsident NursultanNasarbajew zu sein. Aus der Sicht Kasachstan haben diese Beteuerungennur den Zweck, unter dem Deckmantel der politischen Verfolgung vonden strafrechtlichen Vorwürfen abzulenken.Pressekontakt:Alex Weiden, Berliner KorrespondentenbüroE-Mail: weiden@rg-rb.deTel. +49 30 2639 3328Original-Content von: Berliner Korrespondentenb?ro, übermittelt durch news aktuell