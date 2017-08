dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 18.08.2017 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/Genug Aktionäre überzeugt: Finanzinvestoren übernehmen Stada

BAD VILBEL - Die monatelange Übernahmeschlacht um den Pharmakonzern Stada ist entschieden.



Die Finanzinvestoren Bain und Cinven haben im zweiten Anlauf die nötige Zustimmung der Aktionäre für ihr milliardenschweres verbessertes Angebot erhalten. Bis zum Ablauf der Übernahmefrist in der Nacht auf Donnerstag sei die erforderliche Mindestannahmeschwelle von 63 Prozent der Stimmrechte geknackt worden, teilten die Investoren am Freitag mit.

Busch bei Pfeiffer mit neuem Etappensieg - Weiterer Rücktritt aus Aufsichtsrat

ASSLAR - Der Pumpenhersteller Busch hat beim Machtkampf um die Vorherrschaft bei Pfeiffer Vacuum einen weiteren Schritt gemacht. Pfeiffer-Aufsichtsratsmitglied Wolfgang Lust macht wie vom Großaktionär gefordert Platz im Kontrollgremium des TecDax -Unternehmens, wie Pfeiffer Vacuum am Freitag im hessischen Aßlar mitteilte. Damit ist der Weg frei für Ex-Vorstandschef Wolfgang Dondorf, den die familiengeführte Busch-Gruppe als neuen Kontrolleur vorgeschlagen hatte.

ROUNDUP: Verhandlungen über Zukunft von Air Berlin

BERLIN/FRANKFURT - Die Lufthansa macht Tempo bei Verhandlungen über die Übernahme eines Großteils der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin . Ab Freitag sind konkrete Verkaufsverhandlungen für die zweitgrößte deutsche Airline geplant. Der deutsche Marktführer Lufthansa will sich einen großen Teil der Flugzeuge sichern.

ROUNDUP: Infosys-Chef Sikka geht nach nur drei Jahren - Aktie stürzt ab

BANGALORE - Beim indischen Software-Dienstleister Infosys geht der frühere SAP -Manager Vishal Sikka nach nur drei Jahren als Vorstandschef wieder. Der bisher für das operative Geschäft zuständige Vorstand, Pravin Rao, übernimmt vorerst dessen Posten, teilte das Unternehmen am Freitag in Bangalore mit. Die Suche nach einem regulären Nachfolger für Sikka sei angelaufen. Sie solle bis spätestens Ende März 2018 abgeschlossen sein, hieß es. Die Aktie des Sensex-Schwergewichts gab um mehr als 8 Prozent nach.

ROUNDUP: Autoindustrie erwartet deutlich geringeren Stickoxid-Ausstoß

STUTTGART/BERLIN - Die Autoindustrie rechnet bis Anfang 2019 mit einem spürbaren Rückgang der Stickoxid-Emissionen im Straßenverkehr - besonders, aber nicht nur durch die Ergebnisse des Diesel-Gipfels. Verglichen mit Jahresbeginn 2017 könnten die sogenannten NOx-Emissionen insgesamt um 12 bis 14 Prozent sinken, betonte der Verband der Automobilindustrie (VDA) am Freitag. Zuvor hatte das "Handelsblatt" über die Modellrechnung des Verbandes berichtet, der damit Vorhersagen der Deutschen Umwelthilfe (DUH) entgegentritt. Die DUH geht von geringen bis gar keinen Effekten der Gipfel-Ergebnisse aus. Autoexperte Stefan Bratzel nannte die VDA-Annahmen "optimistisch und ambitioniert".

ROUNDUP: US-Energieversorger Calpine bestätigt Milliardenangebot durch Investor

HOUSTON - Der Finanzinvestor Energy Capital Partners will mit Hilfe eines Konsortiums den US-Energieversorger Calpine übernehmen. Calpine-Aktionäre erhielten insgesamt 5,6 Milliarden US-Dollar oder 15,25 Dollar je Aktie in bar, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Erste Gerüchte darüber waren bereits im Mai aufgekommen, zuletzt hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über den Deal berichtet. Damit geht die Konsolidierung des im Umbruch befindlichen US-Energiesektors weiter.

Commerzbank: Fortschritte bei Stellenabbau über Altersteilzeitangebot

FRANKFURT - Die Commerzbank kommt bei ihrem Stellenabbau auch über Altersteilzeitangebote voran. Mehr als 1100 Mitarbeiter nahmen nach Angaben des Frankfurter Instituts vom Freitag das Angebot an, vorzeitig in Ruhestand zu gehen und sich das mit einer Prämie von je 30 000 Euro versüßen zu lassen. Das seien fast 40 Prozent der rund 2800 Mitarbeiter, denen ein entsprechendes Angebot unterbreitet wurde.

Kreise: Schickedanz-Einigung brachte Deutscher Bank 100 Millionen Euro

FRANKFURT - Die Anfang des Jahres mit der Quelle-Erbin Madeleine Schickedanz erzielte Einigung in einem jahrelangen Rechtsstreit hat der Deutschen Bank laut Kreisen einen bereits verbuchten Sondergewinn von rund 100 Millionen Euro gebracht. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die größte deutsche Bank hatte damit für die Beilegung des Rechtsstreits offenbar 100 Millionen Euro mehr zurückgelegt als diese dann letztendlich gekostet hat.

PC-Hersteller Lenovo schockt mit Quartalsverlust - Aktie auf Jahrestief

HONGKONG - Die zunehmende Konkurrenz auf dem PC-Markt und die anhaltenden Schwierigkeiten im Smartphone- und Server-Geschäft haben den chinesischen Hersteller Lenovo überraschend in die roten Zahlen gedrückt. Im ersten Geschäftsquartal von April bis Juni fuhr Chinas größter PC-Produzent bei stagnierenden Umsätzen einen Verlust von 72 Millionen US-Dollar ein, wie Lenovo am Freitag mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte der Konzern noch 173 Millionen Dollar verdient. Es war der erste Fehlbetrag nach sechs Quartalen mit Gewinnen. Analysten hatten auch diesmal mit einem Überschuss gerechnet.

^ Weitere Meldungen

-Studie: Lufthansa-Monopol droht vor allem auf innerdeutschen Strecken -Branche der Unterhaltungselektronik weiter in leichtem Aufwind -ROUNDUP: Rüstungsexporte bleiben auf hohem Niveau -Insolventer Küchenhersteller Alno fährt 2016 deutliche Verluste ein -ROUNDUP/Umfrage: Mehrheit wünscht sich Sicherheitssiegel im Internet -Ford zahlt bis zu 10,1 Millionen Dollar wegen Diskriminierungsklage -Deutsche Bank erzielt Millionen-Vergleich in Anleihen-Rechtsstreit -Inhaftierter Ex-Audi-Manager auf US-Wunsch weiter in Haft -ROUNDUP/Überhitzungsgefahr: Neuer Akku-Ärger bei Samsungs Galaxy-Smartphones -ROUNDUP: Anteil der Bio-Landwirtschaft nach wie vor gering -ROUNDUP: Bessere Geschäfte für Deutschlands Gastwirte im ersten Halbjahr -ROUNDUP/Studie: Großstädte hängen bei Mieten Land weiter ab°

