dpa-AFX Overview: Analyst recommendations on U.K. stocks

- BARCLAYS CUTS CLOSE BROTHERS TO 'EQUAL WEIGHT' (OW) - TARGET 1430 (1500) PENCE - BARCLAYS CUTS HENDERSON GROUP PLC TARGET TO 240 (270) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS SSE PLC TARGET TO 1695 (1765) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ALDERMORE PRICE TARGET TO 270 (220) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ONESAVINGS BANK PRICE TARGET TO 420 (340) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PARAGON GROUP PRICE TARGET TO 440 (350) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SHAWBROOK PRICE TARGET TO 250 (220) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - DEUTSCHE BANK CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 710 (750) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 630 (665) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 230 (250) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 460 (400) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS G4S PRICE TARGET TO 256 (258) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS MERLIN ENTERTAINMENTS PRICE TARGET TO 480 (490) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 4130 (4160) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN INITIATES DIXONS CARPHONE WITH 'NEUTRAL' - TARGET 350 PENCE - GOLDMAN RAISES BERENDSEN PRICE TARGET TO 1197 (1158) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 609 (600) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 3815 (3775) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1160 (1145) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 312 (351) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 482 (491) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 82 (67) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 167 (143) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 3345 (3112) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS OCADO PRICE TARGET TO 390 (476) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 600 (585) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES ASSURA GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 60 PENCE - UBS CUTS COBHAM PRICE TARGET TO 145 (160) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS MEGGITT PRICE TARGET TO 425 (430) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 730 (580) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 710 (700) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES GKN PRICE TARGET TO 380 (355) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 245 (225) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES ROLLS ROYCE GROUP TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 835 (800) PENCE - UBS RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 520 (500) PENCE - 'BUY'

